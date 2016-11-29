Adana’daki saldırıyı TAK üstlendi

Adana Valiliği'nin önündeki otoparkta geçen hafta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıyı TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) örgütü üstlendi.

TAK saldırının örgüt mensubu Musa Özdemir tarafından gerçekleştirildiği açıkladı.

Açıklamada Özdemir'in 'başka bir hedefe giderken' güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği ve bu çatışmada öldüğü belirtildi.

Adana'daki saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve AKP Adana Milletvekili Ömer Çelik, saldırıda doğrudan Vali Mahmut Demirtaş'ın hedef alındığını söylemişti.

Yetkililer, saldırıyla ilgili aranan bir aracın öğleden sonra Seyhan ilçesinde saptandığını, aracın sürücüsü öldürülürken içindeki patlayıcılar polis tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

Türkiye'de hükümet TAK'ın PKK'nın parçası olduğunu söylerken, PKK ise bunu reddediyor.