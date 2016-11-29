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BBC Türkçe

Adana’daki saldırıyı TAK üstlendi

Adana Valiliği'nin önündeki otoparkta geçen hafta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlendi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

29 Kasım 2016 22:42

Adana Valiliği'nin önündeki otoparkta geçen hafta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıyı TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) örgütü üstlendi.

TAK saldırının örgüt mensubu Musa Özdemir tarafından gerçekleştirildiği açıkladı.

Açıklamada Özdemir'in 'başka bir hedefe giderken' güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği ve bu çatışmada öldüğü belirtildi.

Adana'daki saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Ömer Çelik: Saldırıda hedef Adana Valisi'ydi

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve AKP Adana Milletvekili Ömer Çelik, saldırıda doğrudan Vali Mahmut Demirtaş'ın hedef alındığını söylemişti.

Yetkililer, saldırıyla ilgili aranan bir aracın öğleden sonra Seyhan ilçesinde saptandığını, aracın sürücüsü öldürülürken içindeki patlayıcılar polis tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

Türkiye'de hükümet TAK'ın PKK'nın parçası olduğunu söylerken, PKK ise bunu reddediyor.

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