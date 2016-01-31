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Adana'daki protesto gösterilerinde iki çocuk yaralandı

Hasteneye gelen çocukların akrabaları, polis kurşunuyla yaralandıklarını öne sürdü

31 Ocak 2016 23:58

Adana'nın Seyhan ilçesinde Güneydoğu'daki sokağa çıkma yasağı ve operasyonlara dair protesto gösterisi sırasında iki çocuğun yaralandığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Adana'nın Seyhan İlçesi'nde, Doğu ve Güneydoğu'dan göç eden vatandaşların yoğun yaşadığı mahallelerde toplanan gruplar sokağa çıkma yasakları üzerine protesto gösterilerinde bulunmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahale gerçekleşti. Bazı bölgelerde, barikat kurup yol kapatan göstericiler, bazı araçları ateşe verdi. Akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi'nde yoğunlaşan eylemler sırasında göstericilerden Mahmut Can Çakır ile Gökhan Akyürek, kim tarafından açıldığı belinlenemeyen ateşle yaralandı. Ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

 

Hastanede olay çıktı

 

Hastaneye gelen yaralı yakınlarıyla kalabalık grup, olayda polisin ateş açtığını ileri sürdü. Hastanenin Acil Servisi'ne giren grup, sağlık görevlilerine saldırıp, malzemeleri tahrip ettiği ileri sürüldü.

 

Polis geniş güvenlik önlemi alırken, başından yaralanan Mahmut Can Çakır, yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay çıkma ihtimaline karşı polis hastane çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. 

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