Adana'daki meydan krizinde kazanan Erdoğan oldu

Adana İl Seçim Kurulu, Valiliğin seçim mitinglerinin yapıldığı Uğur Mumcu Meydanı'nın 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'halkla buluşma programı' olduğu gerekçesiyle diğer siyasi partilere tahsis edilmemesi isteğinin ilçe seçim kurulunca reddi kararını bozdu.

Murat Kibritoğlu’nun DHA’da yer alan haberine göre, 7 Mayıs'ta Vatan Partisi Adana İl Başkanlığı, Seyhan 1'nci İlçe Seçim Kurulu'ndan Genel Başkan Doğu Perinçek'in katılacağı miting için 29 Mayıs 2015 günü Uğur Mumcu Meydanı'nın kendilerine tahsis edilmesini istemiş, 15 Mayıs'ta ise Adana Valiliği, İlçe Seçim Kurulu'na 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uğur Mumcu Meydanı'nda halkla buluşma programı olduğundan herhangi bir siyasi parti faaliyeti için tahsis yapılmamasını istemişti. İlçe Seçim Kurulu kendilerinin siyasi partilerin talep ettikleri tarihleri değiştirme veya reddetme yetkileri olmadığı gerekçesiyle, Adana Valiliği'nin talebini reddetmişti.

Ancak İl Seçim Kurulu, Seyhan 1'nci İlçe Seçim Kurulu'nun 2015/14 nolu ret kararını iptal ederek, Valiliğin talebinin uygunluğuna karar verdi.

Vatan Partisi: YSK'ya başvuracağız

Vatan Partisi Adana İl Başkanı Başkanı Nevzat Batmaz, saat 17.00 sıralarında İl Seçim Kurulu'nun kararının kendilerine tebliğ edildiğini söyledi. Batmaz, "Biz İl Seçim Kurulu'nun verdiği bu karara itiraz edeceğiz. Bu konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıyacağız. Bu haksız bir karardır. Sözkonusu tarihte miting alanı seçim kurulunun yetkisinde kullanılabilir ve partilere tahsis edilebilir" dedi.