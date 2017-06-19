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Adana’daki kavgaya TOMA ile müdahale

Kavgada 4 kişi yaralandı

19 Haziran 2017 00:56

Adana'da iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgaya polis TOMA ila müdahale etti..

Hürriyet’te yer alan habere göre, Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 2 ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, terör ve çevik kuvvet ekibiyle TOMA aracı sevk edildi. Ekipler, grubu tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ederek dağıttı.

Kavgada yaralanan 4 kişi, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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