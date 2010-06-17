Adana'daki kavgalı seçimi MHP kazandı

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Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği'ne MHP adayı Zihni Aldırmaz seçildi.Adana Büyükşehir Belediye Başkan vekilliği seçiminin üçüncü tur oylamasında 5 adayın hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamadığı için sonuç, dördüncü tura kalmıştı. En fazla oy alan AKP adayı Hıdır Bahçe ile MHP adayı Zihni Aldırmaz dördüncü tura katılmışlardı.Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, belediye başkan vekili seçimi gündemli toplantısı, oturum açılmadan çıkan arbede nedeniyle yapılamadı. Başkan Vekili Mustafa Tuncel, oturuma 17.00'ye kadar ara verdiğini açıklamıştı.Aytaç Durak'ın, 28 Mart 2010'da, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmasının ardından başlayan seçim sürecinde, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, dünkü (16 Haziran 2010) oturumda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için sonuç alınamaması üzerine başkan vekilini seçmek üzere yeniden toplandı.Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tuncel, saat 14.00'te yapılacağı bildirilen toplantıya 25 dakika gecikmeli geldi. Tuncel, meclis oturumunu açmadan önce üyelere, ''Sayın meclis üyeleri, hava çok sıcak buradaki arkadaşlarımız takım elbise içinde terlemişler, izninizi istiyorlar. İzin var mı?'' diye sordu.Oturumda görev yapanlar ceketlerini çıkartırken salondu bulunan meclis üyelerinden MHP'li Ahmet Asaf Uslu , ''Sayın başkan, önce siz meclisten özür dileyin. Çünkü, toplantıya 25 dakika geç geldiniz. Bu hareketiniz meclise saygısızlıktır'' dedi.Tuncel ise ''Sen kim oluyorsun da bana görevimi hatırlatıyorsun. Ben başkan vekiliyim yetki bende. İstersem meclisi feshederim. Külhanbeylik yapmak sana mı kaldı'' şeklinde karşılık verdi. Tuncel'in ceketini çıkarmasının ardından ikili birbirlerinin üzerine yürüdüler.Araya diğer meclis üyeleri girdi ve karşılıklı küfürleşmeler yaşandı. Kısa süreli arbedenin ardından Mustafa Tuncel, daha sonra kürsünün bulunduğu yere çıktı ve tiyatro salonu olarak da kullanılan yerde bulunan perdenin arkasına geçti. Ceketini giyip tekrar kürsüye gelen Tuncel, oturuma 17.00'ye kadar ara verdiğini söyledi.Bu arada bazı meclis üyeleri ise bu karara itiraz ederek, oturumun henüz açılmadığını ve ara verilemeyeceğini, oturumun açılmış sayılmadığını belirttiler.Oturumun ikinci meclis başkan vekili tarafından açılmasına yönelik öneriye ise destek gelmeyince üyeler salondan çıktılar. Ancak, bir süre sonra Tuncel ve diğer meclis üyeleri yeniden salona girdiler.Öte yandan, yaşanan gerginlik nedeniyle Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükşehir Belediyesi binası etrafında geniş güvenlik önlemi alındı.