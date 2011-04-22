-ADANA'DAKİ İZİNSİZ GÖSTERİLER: 10 TUTUKLAMA ADANA (A.A) - 22.04.2011 - Adana'da, son dört gündeki izinsiz gösterilere katıldıkları belirlenen biri çocuk 10 kişinin tutuklandığı bildirildi. Yüksek Seçim Kurulunun bazı bağımsız milletvekili adaylarıyla ilgili aldığı kararı protesto için Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Ova ve Şakirpaşa mahallelerinde dört gündür düzenlenen izinsiz gösterilere katılanların yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında 12'si çocuk 21 kişi gözaltına alındı. Çocuk Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinde sorguları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hesin B, Serkan B, Seyithan B, İsa A, Tolga C, Ramazan Ö, Ferhat Ç, Medini T, Şahin K. ile yaşı küçük olan S.K. tutuklandı. Diğer 11 zanlının ise küçük yaşta oldukları ve mahkemece serbest bırakıldıkları öğrenildi. Tutuklanan zanlılar arasında 19 Nisan Salı günü düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında Mustazaf-Der Adana Şube binasına zarar veren kişilerin de olduğu bildirildi. Bu arada, dün akşam saatlerinde Gülbahçesi Mahallesi'ndeki izinsiz gösteriler sırasında yaklaşık 100-150 kişilik grubun Seyhan Jandarma Komutanlığının tel örgülerini aşıp kışlaya girmesi olayıyla ilgili de incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Göstericilerin olay sırasında komutanlığın Obalar Caddesi tarafındaki yaklaşık 50 metrelik bölümündeki dikenli telleri kırıp kışlaya girdikleri tespit edildi. Yanlarında molotofkokteyli, taş, sopa ve havai fişek rampası bulunan grubun, askeri alan içine molotofkokteyli attığı kaydedildi. Askerlerin ise tüm sözlü uyarıları yaptığı ve ardından havaya ateş açtığı, ancak grubun buna rağmen kışla içinde ilerlemelerini sürdürdükleri belirtildi. Bu arada, olaylar sırasında atılan taşlar nedeniyle de bazı askerlerin yaralandığı ifade edildi.