Adana'daki FETÖ davasında 2 tahliye 

ADANA, (DHA) - ADANA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz\'ın da olduğu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklar Muammer Çalışkan ile Mustafa Vural\'ın ev hapsi ile tahliyelerine karar verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne 15 Mayıs 2015\'te yapılan bir ihbarla, 2012\'de Büyükşehir Belediye Başkan vekili Zihni Aldırmaz ve yönetiminin, imar yolsuzluğu ve plan sahteciliği yaparak Gülen Cemaati\'ne yakınlığı ile bilinen Kanuni Üniversitesi\'ne ait arazinin meclis kararı olmamasına rağmen konut alanına çevrilerek, 150 milyon liraya ulaşan miktarda rant kazandırdığı iddia edildi. İhbar üzerine başlatılan soruşturma sonucu aralarında Fetullah Gülen ve Zihni Aldırmaz\'ın da bulunduğu 5\'i tutuklu 17 sanık hakkında 5-35 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Duruşmalarda sanıklar suçlamaları kabul etmezken, bilirkişiden gelen raporda söz konusu arazi için yapılan imar değişikliğinin yasaya uygun ve belediye meclisi kararıyla yapıldığı belirtildi. Devam eden yargılamalarda tutuklu sanıklardan Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Hasan Uzun, Zihni Aldırmaz, Ferat Yüksel, Mustafa Vural ve eski Adana Ticaret Borsası Muammer Çalışkan tahliye edildi. Ancak Muammer Çalışkan ve Mustafa Vural hakkında, FETÖ\'nün darbe girişimi sonrası yapılan soruşturmalar kapsamında yeni delilere ulaşıldığı gerekçesiyle yeniden tutuklanmalarına karar verildi.

EV HAPSİ

Davanın bugün görülen celsesinde tutuklu sanıklar Mustafa Vural sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini istedi. Muammer Çalışkan ise 21 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek kaçma şüphesinin olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu iki sanığı ev hapsi ile tahliyesine karar verdi. Davada tutuklu sanık kalmadı.



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