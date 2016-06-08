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Adana'da çevik kuvvet otobüsü devrildi; 2'si ağır 3 polis yaralı!

Zırhlı aracı hangi polisin kullandığı açıklanmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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08 Haziran 2016 14:24

Adana'da zırhlı aracın sabah görev dönüşü sırasında otoyolda kontrolden çıkarak takla atması sonucu 2'si ağır 3 polis memuru yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Molo Tesisleri'nde meydana geldi. Gece otoyolda yapılan uygulama noktasında görev yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi, zırhlı araçla kent merkezine dönüşe geçti. İddiaya göre, tesislere giriş yapmak isteyen zırhlı araç kontrolden çıkarak takla attı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Fatih Karaçalı’nın haberine göre, zırhlı araçta bulunan polis memurları 39 yaşındaki Nihat Şener, 36 yaşındaki Hakan Seçkin ile 41 yaşındaki Mehmet Oflaz yaralandı. Durumu ağır olan Nihat Şener ile Hakan Seçkin, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Mehmet Oflaz da Adana Devlet Hastanesi'nde tedavi edilirken, Adana Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Bulut, Balcalı Hastanesi'ne giderek Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan bilgi aldı.

Zırhlı aracı hangi polisin kullandığı açıklanmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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