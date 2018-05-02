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Adana'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Akif ÖZDEMİR /Adana,(DHA) ADANA'nın Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

02 Mayıs 2018 06:39

Akif ÖZDEMİR /Adana,(DHA) ADANA\'nın Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Burvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında Yusuf Tatar\'ın sürücüsü olduğu 01 ZK 978 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Kaya Özat\'ın kullandığı 01 SB 469 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Özat\'ın aracı ise aynı yönden gelen Hakan Bilgili\'nin kullandığı 34 KZ 7853 ve Okan Koçal idaresindeki 01 EYH 42 plakalı otomobillerle çarpıştı.  4 otomobilin birbirine girdiği kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere taşıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

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