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Adana'da yönetime kızan apartman görevlisi, evini yaktı!

Çocuklarını ve eşini dışarı çıkarıp evini ateşe veren Barış Kayhan kayıplara karıştı

09 Temmuz 2016 20:49

Adana'da başka işte de çalıştığı için oturduğu kapıcı dairesi için kira isteyen apartman yöneticileriyle tartışan apartman görevlisi Barış Kayhan, evi benzin dökerek ateşe verdi.

Seyhan ilçesindeki Pınar Mahallesi'nde bulunan Serenity Apartmanı'nda apartman görevlisi olan Barış Kayhan, iddiaya göre başka bir işte daha çalışmaya başlayınca, apartman yöneticileri Barış Kayhan'dan ücretsiz oturduğu ev için aylık 300 lira kira ödemesini istedi. Bunu kabul etmeyen Kayhan, apartman yöneticileriyle sorun yaşamaya başladı. 

Bayramda yine kira yüzünden apartman yöneticileriyle tartışan Kayhan, 21 katlı apartmanın zemin katındaki dairede eşi Yüksel ve 2 çocuğu ile de tartıştı.

DHA'nın haberine göre; bugün öğle saatlerinde bir plastik şişe içerisinde benzinle evine gelen Barış Kayhan, çocukları ve eşini dışarı çıkarıp evi ateşe verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak daire kullanılmaz hale geldi.

Kapıcı dairesini ateşe vererek kaçan Barış Kayhan'ın önceki akşam sitenin havuzuna da zehirli madde attığı ileri sürülürken, bu nedenle havuzdan incelenmek üzere numune alındı. 

Polis, Barış Kayhan'ın yakalanması için çalışma başlatırken, yangın sırasında apartman yöneticileriyle kavga eden akrabası Ahmet Irmak'ı gözaltına aldı.

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