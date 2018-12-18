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Adana'da yolda yürürken üzerine telefon direği düştü

Özadin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

18 Aralık 2018 14:36

Adana'nın Kozan ilçesinde yolda yürürken üzerine telefon direği devrilen Fatih Özadin (22), yaralan

Olay, dün akşam saatlerinde Kozan ilçesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı işyerinden mesai bitiminin ardından çıkıp evine gitmek için yolda yürüyen Fatih Özadin'in üzerine telefon direği devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Özadin, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Özadin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Direğin, caddeden geçen TIR'ın üzerinde taşıdığı beton kırıcının tellere takılması sonucu devrildiği iddia edildi. (DHA)

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