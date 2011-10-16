-Adana'da yasa dışı gösteride patlama ADANA (A.A) - 16.10.2011 - Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, yasa dışı gösteriye müdahale sırasında bir çöp konteynerinin yanında meydana gelen patlamada 4 polis ile 2 vatandaşın yaralandığını bildirdi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Avcı ile Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesine gelen Vali Coş, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi Obalar Caddesi'nde bir çöp konteynerinin yanında patlama meydana geldiğini belirterek, 4 polis ile 2 vatandaşın yaralandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını anlatan Coş, ''Yasa dışı gösteriye müdahale eden güvenlik güçlerimizin çalışması esnasında Seyhan Jandarması denilen binanın duvarı dibine konulan el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2'si vatandaş olmak üzere 6 kişi yaralandı. Polislerden 2'sinin durumu ciddi, diğerlerinin ayakta tedavileri sürüyor. Çok ciddi bir durum yok'' dedi. Olayla ilgili güvenlik güçleri ve cumhuriyet savcılığının soruşturma başlattığını ifade eden Coş, şunları kaydetti: ''Olay yerinde uzmanlarımız çalışıyor. Ön bilgilerimiz bunlar. Olayla ilgili detaylı açıklama uzmanlarımızın çalışması tamamlandıktan sonra yapılacaktır. 2 polisimizin durumu ciddi. İnşallah hayati tehlikesi olmaz. Hekimlerimizle konuştum, çeşitli hastanelerimize bu yaralılar gönderilmiş durumda, hekimlerimiz tıbben bütün imkanlarını kullanarak ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah gerek polislerimiz, gerek vatandaşlarımız sağlığına bir an önce kavuşurlar. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet bir hukuk devleti, ne yapılması gerekiyorsa, araştırma, soruşturma, elde edilen bilgi ve belgelere göre yasal işlem yapılacak.'' Vali Coş, daha sonra diğer hastanelere giderek yaralılar hakkında da bilgi aldı. Diğer yaralıların Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Adana Numune Hastanesi ve Adana Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Polis telsizinden özellikle Balcalı Hastanesindeki yaralı polis memuru için kan istendiği anonsu yapıldı. Polislerden alınan toplam 15 ünite kan, ameliyat için hazır tutuldu. Bu arada saldırının ardından Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ile Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma yürütürken, izinsiz gösteriler de devam etti. Polislere taş ve havai fişek atarak saldıran göstericilere, Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.