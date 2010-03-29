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'Adana'da yargı baypass edildi'

İçişleri Bakanlığı'nca Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak, açıklamalarda bulundu.

29 Mart 2010 03:00

T24 - İçişleri Bakanlığı'nca Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak, Adana'da yargının baypas edildiğini öne sürdü.

Aytaç Durak, yaptığı yazılı açıklamada, görevden uzaklaştırılmasını ''yargısız infaz'' uygulamasının somut örneği olarak nitelendirdi.

Durak, şunları kaydetti:

''Bütün muhalefet partisi liderlerinin dikkatini çekmek istiyorum. Adana'daki hukuksuz uygulama ibret olsun. Suçlayan yok, suçlu yok, yargı kararı yok. Buna rağmen AKP hükümeti Adana'da yargıyı baypas ederek beni görevden aldı. Seçilmiş bir belediye başkanına sahip çıkamayan muhalefetin görevini kanunlar çerçevesinde dürüstçe yapmaya çalışan bürokratlara sahip çıkması da mümkün olmayacaktır. Siyasi parti liderlerine ve Türk aydınlarına sesleniyorum, halkın oylarıyla seçilmiş ve dokunulmazlık zırhları bulunmayan dürüst belediye başkanlarına sahip çıkalım.''

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