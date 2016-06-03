T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana’da yanlarında ses bombası patladı; okeye dönmeye devam ettiler!

Patlamada kimse yaralanmazken, okey oynayan vatandaşlar sese aldırış etmedi

03 Haziran 2016 23:11

Adana'da kermes yapılan bir parkta ses bombası patlatılırken, vatandaşlar parktaki çay bahçesinde okey oynamayı sürdürdü.

Habertürk’ün haberine göre, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Doğal Park'ta saat 17.00 sıralarında bir bankın altında patlama meydana geldi.

Çevredeki vatandaşlar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın olduğu yerde inceleme yaptı.Yapılan incelemede iki kişinin bankın altına ses bombası koyarak kaçtıkları öğrenildi.Patlama sonrasında yerde küçük bir çukur oluşurken, bank hasar gördü. Patlamanın olduğu sırada parkta kermes olması nedeniyle büyük bir panik yaşandı.

Patlamada yaralanan olmadı. Patlamanın olduğu yerin hemen yanında bulunan çay bahçesinde ise vatandaşlar patlamaya aldırış etmeden okey oynamaya devam etti.

ETİKETLER

Adanaokeyvatandaşses bombası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24