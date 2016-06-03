Adana’da yanlarında ses bombası patladı; okeye dönmeye devam ettiler!

Adana'da kermes yapılan bir parkta ses bombası patlatılırken, vatandaşlar parktaki çay bahçesinde okey oynamayı sürdürdü.

Habertürk’ün haberine göre, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Doğal Park'ta saat 17.00 sıralarında bir bankın altında patlama meydana geldi.

Çevredeki vatandaşlar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın olduğu yerde inceleme yaptı.Yapılan incelemede iki kişinin bankın altına ses bombası koyarak kaçtıkları öğrenildi.Patlama sonrasında yerde küçük bir çukur oluşurken, bank hasar gördü. Patlamanın olduğu sırada parkta kermes olması nedeniyle büyük bir panik yaşandı.

Patlamada yaralanan olmadı. Patlamanın olduğu yerin hemen yanında bulunan çay bahçesinde ise vatandaşlar patlamaya aldırış etmeden okey oynamaya devam etti.