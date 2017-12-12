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Adana'da yangın korkuttu

Yusuf BAŞTUĞ- Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da kullanılamayan bir fabrikada çıkan yangın, paniğe neden oldu

12 Aralık 2017 20:52

Yusuf BAŞTUĞ- Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da kullanılamayan bir fabrikada çıkan yangın, paniğe neden oldu.
Merkez Yüreğir ilçesindeki Karataş Caddesi\'nde bulunan ve icralık olduğu belirtilen yağ fabrikasında, bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Atık yağlar nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, çıkan alev ve duman kentin bir çok noktasından göründü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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