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Adana'da yakılmış erkek cesedi bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da tabancayla vurulduktan sonra boş arazide yakılan bir erkeğe ait ceset bulundu

14 Aralık 2017 16:45

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da tabancayla vurulduktan sonra boş arazide yakılan bir erkeğe ait ceset bulundu.
Merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi\'nde, bagaj ve kapılarında kan olan terk edilmiş otomobili görenler, polisi aradı. İhbarla olay yerine gelen polis, otomobilde inceleme yaptı. Aracın çevresinde de araştırma yapan polis, boş araziye dökülen molozların içinde bir ceset buldu. Tabancayla vurulup ardından yakıldığı belirlenen kişinin üzerinden Özkan Ç. ve Uğur Ç. adına düzenlenmiş iki kimlik çıktı. Polis, cesedin yanında 9 boş kovan buldu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi için Adana Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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