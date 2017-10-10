Adana'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 27 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırdıkları evlere giren ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Özel eğitimli detektör köpeklerle yapılan aramalarda 27 kilo esrar ele geçirilirken, bazı evlerde güvenlik kameraları olduğu dikkat çekti. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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