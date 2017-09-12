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Adana'da trafik polisi tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

3 kişiyi vuran trafik polisi 155'i arayarak teslim olmak istediğini belirtti

12 Eylül 2017 04:00

Adana'da bir trafik polisi, tartıştığı 3 kişiyi beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Polis daha sonrateslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Mobilyacılar Sitesi'nde,Görkem Elbağdi ile Onur Bakubala, İlyas Barak ve Ümit Barak arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ankara'da trafik polisi olarak görev yapan Görkem Elbağdi, tabancasıyla ateş açtı.

Olayda, Onur Bakubala, İlyas ve Ümit Barak yaralandı. Yaralılardan birisi olay yerinde, 2'si de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Olayın ardından kaçan Elbağdi, Kürkçüler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan 155 polis hattını arayarak, teslim olmak istediğini belirtti. Polisler, belirtilen adreste Elbağdi'yi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemede 14 boş kovan ile bir dolu şarjör bulundu.

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