-ADANA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ ADANA (A.A) - 25.12.2010 - Adana'da tarım işçilerini taşıyan otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Karataş yönünden Adana'ya dönen tarım işçilerini taşıyan Mustafa Şahanoğlu yönetimindeki 01 S 1147 plakalı servis otobüsü, Karataş Bulvarı Çukobirlik yakınında henüz belirlenemeyen nedenle, karşı yönden gelen Serkan Kartal yönetimindeki 01 UP 883 plakalı kamyonla çarpıştı. Fikri Gürakın yönetimindeki 01 MU 218 plakalı otomobil de, kaza yapan araçlara çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırması sonucu yoldan çıkarak, kenardaki sulama kanalına girdi. Kazada, otobüsün sol kısmı büyük hasar görürken, sürücülerin de aralarında bulunduğu 29 kişi yaralandı. Çağrılan çok sayıda ambulans ve olay yerindeki araçlar, yaralılardan 12'sini Adana Devlet, 9'unu Adana Numune, 7'sini de Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırdı. Adana Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vahide Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu öğrenildi. Yaralıların yakınları hastanelere akın etti. Soruşturma sürüyor.