Adana'da toprağa gömülü ceset bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, portakal bahçesinde toprağa gömülü erkek cesedi bulundu. Üzerinden Ünal Gülbahar adına düzenlenmiş kimlik çıkan cesedi bulan bahçenin sahibi Necdet Geçgel, kürekle toprağı kazarken, insan parmaklarıyla karşılaştını söyledi.

​Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi\'nde Necdet Geçgel, bugün sabah saatlerinde portakal ağaçlarını sulamak için bahçesine gitti. Elindeki kürekle, suyun taşmaması için bir ağacın gövdesinin çevresine bent oluşturmaya çalışan Geçgel, toprağa gömülü cesetle karşılaştı. Geçgel\'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sadece parmakları görülen ceset, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çıkarıldı. Cesedin üzerinde yapılan aramada, Ünal Gülbahar adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

Kürekle bent oluştururken cesedin parmaklarının ortaya çıktığını belirten bahçe sahibi Necdet Geçgel, \"Sabah ağaçları sulamak için geldim, toprağın altında gömülü bir cesedi fark edince polisi aradım\" dedi.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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