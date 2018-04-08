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Adana'da 'Toplu Gitar Çalma Rekor Denemesi'nde istenilen sayıya ulaşılamadı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da, bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' etkinlikleri kapsamında 'Toplu Gitar Çalma Rekor Denemesi' yapılırken, istenilen sayıya ulaşılamadı

08 Nisan 2018 21:12

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, bu yıl 6\'ncısı düzenlenen \'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\' etkinlikleri kapsamında \'Toplu Gitar Çalma Rekor Denemesi\' yapılırken, istenilen sayıya ulaşılamadı.
Beyazevler Mahallesi\'ndeki çamlık alanda gerçekleştirilen rekor denemesine, çok sayıda müziksever gitarıyla katıldı. 6 bin 346 kişiyle Polonya\'da bulunan rekoru kıracak kişi sayısına Adana\'daki denemede ulaşılamadı. Sanatçı Serhan Kelleözü\'nün öncülüğünde \'Akdeniz Akşamları\' şarkısı, denemeye katılanlar tarafından toplu olarak çalınıp, söylendi. Şarkının bestecisi Kelleözü, \"Bu, bir başlangıç oldu. Süpersiniz. Seneye daha iyisi olacak\" dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise festivalde eşiyle birlikte gitar çaldı. 

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