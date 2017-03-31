Adana’da toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, imza standı, çadır kurma gibi etkinliklere yasak!

Adana Valiliği, kentin birçok yerinde toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, imza standı, çadır kurma gibi etkinlikleri 1 ay süreyle yasakladı.

Adana Valiliği, kentteki birçok bölgede toplantı ve gösterilerin "güvenlik nedeniyle" bir ay süreyle yasaklandığını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, imza standı, çadır kurma gibi etkinliklerin yasaklandığı yerler söyle:

"Valilik hizmet binası ve çevresi ile yeni emniyet müdürlüğü binası ve karşısında bulunan boş alan,

Erdal Acet Caddesi üzerinde bulunan Döşeme Mahallesi Muhtarlık binası ve yanında bulunan otopark ile çevresi,

İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve çevresi ile yanında bulunan Sabahattin Zaim Parkı ve hizmet binası karşısında bulunan iki otopark,

Adana Adliye binası ve çevresi ile yanında bulunan İnönü Parkı ve park çevresinde bulunan otoparklar,

Ege Bağatur Bulvarı üzerinde bulunan Bölge Adliye binası ve çevresi,

Orgeneral Temel Cingöz Kışlası (Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı hizmet binası) ve çevresinde,

Mithat Özsan Bulvarı üzerinde bulunan Orgeneral İzzetin Çalışlar Kışlası (6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı hizmet binası) ve çevresi,

İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığı ve İncirlik Hava üssü ile çevresi,

ABD Adana Konsolosluğu hizmet binası ve çevresi."