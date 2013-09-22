Adana'da TOMA'ların sıktığı suda kimyasal madde saptandı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nın analizi, Adana’da polisin göstericilere TOMA’larla içinde kimyasal madde bulunan su sıktığını ortaya koydu.

CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş, Adana’daki Gezi Parkı protestolarında “TOMA suyuna kimyasal kattılar kuşkusuyla” hastaneye kaldırılan bir eylemcinin gömleğini ve vücudunun kızardığı, kasılma nöbetleri geçirdiğine dair hastane raporunu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürdü.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Adli Tıp Anabilim Dalı’nın toksikolojik analizi sonucunda ortaya çıkan raporda, gömlekteki “Oleoresin capsicum” maddesinin “Suda çözünmediği, sadece metanol, aseton, kloroform vb. çözücülerde çözüldüğü” belirtildi. Özgümüş, “Kimyasal madde suda çözülmediği için suyun üzerinde kalıyor ve TOMA bu yüzden yine sadece su sıkıyor, kimyasal sıkamıyor. Bu durumda da gömlekteki kimyasal madde suya karıştırılmadan TOMA’dan sıkılmış oluyor. Yani TOMA kimyasallı su sıkmıyor, kimyasalı doğrudan sıkıyor” dedi. Rapora göre, TOMA’dan sıkılan kimyasal, maruz kalanlarda çeşitli semptomlarla birlikte “ölüme de neden olabiliyor.”

CHP’li Özgümüş, Taksim Gezi Parkı protestolarına Adana’dan verilen destek sırasında, 8 Eylül tarihinde çıkan olaylarda, “TOMA’nın suyuna kimyasal kattılar” kuşkusuyla, elde ettiği bulguları Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürdü. Özgümüş, Tıp Fakültesi’ne TOMA’lar müdahale ederken çekilmiş görüntü, video TOMA müdahalesine maruz kalarak hastaneye kaldırılan bir yurttaşın gömleğini ve hastane raporunu sundu. Özgümüş, üniversiteye verdiği dilekçede, “Gösteri yapan kalabalığa müdahale eden polisin TOMA’lardan sıktığı renkli su, birçok vatandaşın vücudunun yanmasına ve kasılma nöbeti geçirmesine neden olduğu, gömleğin ve ekte sunulan hastane raporunun incelenerek sıkılan madde içeriğinin ne olduğu konusunda rapor düzenlenmesini” talep etti.

‘Suda çözünmüyor’

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları, Özgümüş’ün sunduğu delillerin “toksikolojik incelemesini” yaptı ve bir rapor hazırladı. Sunulan delillerde tespit edilen “Oleoresin capsicum” maddesi ile ilgili olarak “Kırmızımsı kahverengi renginde, yağımsı sıvı şekilde olduğu, suda çözünmediği, sadece metanol, aseton, kloroform vb. çözücülerde çözüldüğü” belirtildi.

‘Kimyasalı doğrudan sıkıyor’

Bu ifadeyi Cumhuriyet’e değerlendiren CHP’li Özgümüş, “Bulunan kimyasal madde suda çözünmüyor. Bunun için suyun üzerinde kalıyor ve TOMA bu yüzden yine sadece su sıkıyor, kimyasalı sıkamıyor yani gömlekte bulunan kimyasal madde TOMA’dan suya karıştırılmadan sıkılmış oluyor. TOMA kimyasallı su sıkmıyor, kimyasalı doğrudan sıkıyor. Bu da Gezi Parkı eylemcilerinin neden epilepsi krizi gibi bir kriz geçirdiğini anlatıyor” dedi.

Raporun skandalı ortaya koyan boyutu ise TOMA’dan suya karıştırılmadan sıkıldığı belirlenen kimyasal maddenin sonuçları ile ilgili. Maruz kalanlarda, maruz kalmanın şiddeti ve süresine bağlı olarak değişen klinik bulgular olduğunun belirtildiği raporda, “Bunların gözlerde yanma, yaşarma, blefarospazm (gözkapağında kontrol edilemeyen kas kasılması); solunum yollarında burun, boğaz yanmasından öksürük krizi ve nefes darlığına, apne nöbetine; ciltte yanma ve ağrı hissinden akut ağrılı eritemaya (çok ağrılı, kızarık, sert şişlik), hatta bazı olgularda ölüme neden olduğu” belirtildi.