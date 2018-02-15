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Adana'da terör örgütü PKK operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin (TSK) Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlarda bulunup, terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan çok sayıda kişi gözaltına

15 Şubat 2018 10:56

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin (TSK) Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nı karalayıcı paylaşımlarda bulunup, terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Sosyal medya hesaplarından TSK\'ın Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nı karalayıp, halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PYD/YPG propagandası yapan paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişileri tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 14 eve baskın yaptı. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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