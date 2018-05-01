T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da termometreler 40 dereceyi gösterdi

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA) - ADANA'da parklardaki termometreler, 40 derece sıcaklığı gösterdi

01 Mayıs 2018 15:12

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA) - ADANA\'da parklardaki termometreler, 40 derece sıcaklığı gösterdi.
Kent merkezinde gölgede hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülürken, yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklığın oldukça yükseldiği kentte, dışarıya çıkanlar serin ve gölge yerleri tercih etti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Atatürk Parkı\'nda ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Bazı kişiler, serinlik için süs havuzundaki suda el, yüz ve başını yıkadı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yusuf BAŞTUĞ ADANA DHAADANAKentMayıs EmekDayanışma GünüAtatürk ParkıBazı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24