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Adana'da tefeci operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı

08 Ocak 2019 12:15

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı. 
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, kent genelinde tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilerin evlerine, sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, suç unsurlarına da el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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