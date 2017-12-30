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Adana'da tarihi eser operasyonu: 7 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin kent genelinde 3 otomobilde yaptığı aramada, tarihi olduğu değerlendirilen çok sayıda eser ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı

30 Aralık 2017 16:48

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polisin kent genelinde 3 otomobilde yaptığı aramada, tarihi olduğu değerlendirilen çok sayıda eser ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Adana genelinde şüphe üzerine durdukları 3 otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda 202 metal sikke, 2 haç, 4 metal heykel, 7 metal obje, 142 takı, 2 kolye, 7 kolye başlığı, 9 vazo, 4 heykelcik ile 1 el yazması kitap ele geçirildi. Malzemeler, tarihi ya da sanatsal bir eser olup olmadığının belirlenmesi için Adana Müze Müdürlüğü\'ne gönderildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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