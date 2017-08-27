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Adana'da taksi 'Yunus' motosikletine çarptı; 2 polis yaralandı

Salih ÜÇTEPE / ADANA, (DHA) - ADANA'da bir taksi ile polis motosikletinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı

27 Ağustos 2017 17:57

Salih ÜÇTEPE / ADANA, (DHA) - ADANA\'da bir taksi ile polis motosikletinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı. 
Kaza saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. İhsan Kart yönetimindeki 01 T 1342 plakalı taksi ile yunus ekibinde görevli polis memuru Faruk Döner\'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada polis memuru Döner ile arkasında bulunan den meslektaşı Mehmet Turgay Şahin yaralandı. Yaralı polisler telsizden kaza yaptıklarını anons ederek yardım isterken, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 
Tedavi altına alınan polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken taksi sürücüsü İhsan Kart ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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