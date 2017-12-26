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Adana'da Suriyelilerin kaldığı 10 çadır yandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) - ADANA'da, sobadan çıkan yangın, 60 Suriyelinin yaşadığı 10 çadırı kül etti

26 Aralık 2017 19:13

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) - ADANA\'da, sobadan çıkan yangın, 60 Suriyelinin yaşadığı 10 çadırı kül etti.
Yangın, merkez Yüreğir ilçesinde Denizkuyusu Mahallesi\'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana\'ya gelen ve narenciye işçisi olarak çalışmaya başlayan 60 Suriyeli, kullanılmayan eski bir çiftliğin bahçesini yıllık 8 bin liraya kiralayıp kurdukları 15 çadırda yaşamaya başladı. Öğle saatlerinde, çadırların birinde odun sobasından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer çadırlara da sıçradı. Suriyeliler ise, son anda eşyalarını kurtarırken, çiftlikteki ağaçlar da yandı. Alevlerin büyümesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu esnada, bazı vatandaşlar Suriyelilere saldırmak istedi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Suriyeliler ise kurtardıkları eşyalarının üzerine oturup itfaiye ekiplerinin çalışmaları  izledi. Yetkililer, sokakta kalan Suriyelilerin çadır kentte götürüleceğini söyledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın söndürüldü.

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