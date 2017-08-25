T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da Suriyeli dilenci çocuk operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da kavşaklarda ve kalabalık caddelerde dilendirilen Suriyeli çocuklar ve ailelerine yönelik operasyonda 64 kişi gözaltına alındı

25 Ağustos 2017 11:07

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da kavşaklarda ve kalabalık caddelerde dilendirilen Suriyeli çocuklar ve ailelerine yönelik operasyonda 64 kişi gözaltına alındı. 
Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilendirilen ve kendilerinde onlarca kaydı bulunan Suriyeli çocukların evlerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Asayiş ve Terörle Mücadele şubelerinin de destek verdiği baskında, 10 adreste arama yapan ekipler, dilencilik yapan 8 Suriyeli aileyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 aileden çoğunluğu çocuk 64 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. 
Suriyeli 8 ailenin, Göç İdaresi Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Osmaniye\'nin Düziçi İlçesi\'ndeki mülteci kampına yerleştirileceği bildirildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHAADANASuriyeliEmniyet MüdürlüğüMüdürlüğüAsayişTerörle MücadeleGözaltınaGöçOsmaniye Düziçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24