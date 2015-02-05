Adana’da şüpheli otomobil alarmı

Ankara yönünden gelen bir otomobilin saat 07.00 sıralarında Pozantı ilçe merkezinden geçerek Adana’ya doğru gittiği belirlendi. Bunun üzerine polis habermerkezinden içerisinde 3 kadının bulunduğu otomobilin şehir merkezine girme ihtimaline karşı tüm ekiplerin duyarlı olması istendi. Ayrıca otomobilin alınması halinde, içindekilerin etkisiz hale getirilip, TEM Şube Müdürlüğü’ne tesliminin sağlanması gerektiği bildirildi.

Bu gelişme üzerine başta asayiş ve trafik ekipleri olmak için tüm birimler alarma geçti. Otomobilin geçme ihtimali olan tüm kavşaklar tutularak çalışma başlatıldı. Ancak sonucu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.