T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana’da suç örgütü operasyonu

22 Nisan 2009 13:20

Adana'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 6 kişinin 4 tabanca ile yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurup, bazı iş yerlerinden haraç aldıkları ve çek senet tahsilatı yaptıkları belirlenen "Aybeyler Çetesi"ne yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucu, ekipler, suç örgütü üyelerinin yaşadıkları Denizli ve Mithatpaşa mahallelerinde aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu 150 polisin katılımıyla operasyon yaptı. Narkotik ve bomba dedektör köpeklerinin de yer aldığı operasyonda, önceden belirlenen evlere baskın yapıldı.

Ekipler, evlerde yaptığı aramalarda 4 tabanca ile bu silahlara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, aynı operasyon kapsamında, polis ekipleri takibe aldıkları ve çete üyeleri oldukları belirlenen kişilerin bulunduğu iki otomobili, Mavi Bulvar otoyol çıkışında durdurdu. Araçtaki 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yetkililer, gözaltına alınanların sorgulamalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24