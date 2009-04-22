Adana’da suç örgütü operasyonu

Adana'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 6 kişinin 4 tabanca ile yakalandığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurup, bazı iş yerlerinden haraç aldıkları ve çek senet tahsilatı yaptıkları belirlenen "Aybeyler Çetesi"ne yönelik çalışma başlattı.



Yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucu, ekipler, suç örgütü üyelerinin yaşadıkları Denizli ve Mithatpaşa mahallelerinde aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu 150 polisin katılımıyla operasyon yaptı. Narkotik ve bomba dedektör köpeklerinin de yer aldığı operasyonda, önceden belirlenen evlere baskın yapıldı.



Ekipler, evlerde yaptığı aramalarda 4 tabanca ile bu silahlara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.



Ayrıca, aynı operasyon kapsamında, polis ekipleri takibe aldıkları ve çete üyeleri oldukları belirlenen kişilerin bulunduğu iki otomobili, Mavi Bulvar otoyol çıkışında durdurdu. Araçtaki 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Yetkililer, gözaltına alınanların sorgulamalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

