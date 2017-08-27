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Adana'da sırılsıklam festival

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA'nın merkez Seyhan Belediyesi, 'Cımcılık Festivali'nin 2'ncisini düzenledi

27 Ağustos 2017 18:25

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA\'nın merkez Seyhan Belediyesi, \'Cımcılık Festivali\'nin 2\'ncisini düzenledi. Vatandaşların su savaşı yaptığı festival renkli görüntülere sahne oldu. 
Adana\'nın bunaltıcı sıcaklarından bunalan vatandaşlar için düzenlenen festivalde tankerlerden sıkılan sularla vatandaşlar serinledi. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceyi bulduğu kentte belediye binası yanında bulunan alanda 2 su tankerinden sıkılan suların altına giren vatandaşlar müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalte katılımcılara su tabancası,tişört,su baloncuğu dağıtıldı. 
Adana yöresine ait olan bir kelime olan \'cımcılık\' tamamen ıslanmak anlamına geliyor. Seyhan Belediyesi de buradan yola çıkarak festivalin adını \'cımcılık\' koydu.

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