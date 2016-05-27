Adana’da silahlı saldırı; MHP’li meclis üyesi ağır yaralı

Adana’nın merkez Çukurova Belediyesi’nin MHP’li meclis üyesi İsmail Hakkı Gözübatık, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Gözübatık’a geçen ocak ayında da 3 el ateş edilmiş, ancak yara almadan kurtulmuştu.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Fatih Karaçalı'nın haberine göre, Beyazevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 01 BIS 01 plakalı otomobildeki meclis üyesi İsmail Hakkı Gözübatık’a tabancayla ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gözabatık, Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan İsmail Hakkı Gözübatık, kendisine ateş eden kişinin Erdal S. olduğunu söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 5 Ocak’ta da Çukurova Belediyesi binası önünde 3 el ateş açıldı, saldırının o sırada binadan çıkan İsmail Hakkı Gözübatık’a yönelik olduğu ileri sürülmüştü. MHP’li meclis üyesini korkutmak için havaya 3 el ateş eden şüpheli ise bulunamamıştı.

Esendemir’i de vurdular

Çukurova Belediyesi önünde 2 Haziran 2015’de şüpheli simitçi Murat Sertbaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve İmar Komisyonu üyesi de olan CHP’li meclis üyesi Mehmet Esendemir’i tabancayla bacaklarından vurmuştu.