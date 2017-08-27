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Adana'da silahlı saldırı 5 yaralı

ADANA, (DHA) - ALMANYA'dan izinlerini geçirmek üzere memleketleri Adana'ya gelen ailenin üzerine, motosikletteki 2 saldırgan tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı

27 Ağustos 2017 21:26

ADANA, (DHA) - ALMANYA\'dan izinlerini geçirmek üzere memleketleri Adana\'ya gelen ailenin üzerine, motosikletteki 2 saldırgan tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 1\'i ağır 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Gülpınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Almanya yaşayan ve izinlerini geçirmek üzere memleketleri Adana\'ya gelen Rıfat, Kemal, Cemal ve Hüseyin Altunç, kendilerini sokaka karşılayan yakınlarıyla hasret giderdi. Geldikten yaklaşık 1 saat sonra mahallelerinde yakınları ve komşularıyla sohbet ettikleri sırada, motosikletle gelen iki kişi pompalı tüfekle Altunç Ailesi\'nin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Rıfat, Kemal, Cemal ve Hüseyin Altunç ile arkadaşları Mehmet Nur Demir yaralandı.
Saldırganlar motosikletle kaçarken, çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 1\'nin durumunun ağır olduğu diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için araştırma başlattı.

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