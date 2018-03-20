Adana'da silahlı kavga: 1 ölü

ADANA, (DHA)- ADANA\'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada Cebrail Yılmaz (22) öldürüldü.

Olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi\'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabancaların da kullanıldığı kavgada Cebrail Yılmaz göğsünden vuruldu. Kanlar içinde kalan Yılmaz, arkadaşları tarafından götürüldüğü özel hastaneye yaşamını yitirdi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan sabıkası olduğu belirlenen Cebrail Yılmaz\'ın katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.



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