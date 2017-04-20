Adana'da silahlı kavga: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada bir çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi Kadife Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, referandum günü iki grup kavga ederken, polisler tarafından müdahale edilerek dağıtıldı.



Daha sonra Kadife Caddesi’nde yeniden karşılaşan iki grup arasında tekrar kavga çıktı. Kavganın alevlenmesiyle iki grup tabanca ve tüfek çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı. Çatışma sırasında, yaralanan Sabri B., Hasan C., Sami E, Ali B. ve Yusuf Atmaca yakınları tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.



İki grubun birbirine karşılıklı ateşler açtığı sırada sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki Yusuf Atmaca, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Atmacaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralılardan ikisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, silahlı çatışmaya katılan M.C, Ö.C, M.C, F.C, A.B, E.C’yi yakaladı.