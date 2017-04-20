T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da silahlı kavga: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Referandum günü kavga eden iki grup, polisler tarafından müdahale edilerek dağıtıldı

20 Nisan 2017 01:02

Adana'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada bir çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi Kadife Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, referandum günü iki grup kavga ederken, polisler tarafından müdahale edilerek dağıtıldı.

Daha sonra Kadife Caddesi’nde yeniden karşılaşan iki grup arasında tekrar kavga çıktı. Kavganın alevlenmesiyle iki grup tabanca ve tüfek çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı. Çatışma sırasında, yaralanan Sabri B., Hasan C., Sami E, Ali B. ve Yusuf Atmaca yakınları tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

İki grubun birbirine karşılıklı ateşler açtığı sırada sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki Yusuf Atmaca, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Atmacaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralılardan ikisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, silahlı çatışmaya katılan M.C, Ö.C, M.C, F.C, A.B, E.C’yi yakaladı.

ETİKETLER

Adanareferandumsilahlı kavgaölüyaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24