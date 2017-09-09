Adana'da saya işçilerinin zam talebi kabul edildi

Adana Saya işçilerinin direnişi sonuç verdi. Patronlar işçilerin yüzde 25 zam talebini yüzde 13’ünü hemen, yüzde 12’sini de aralık ayında vermek koşuluyla kabul etti. 2012 yılında benzer bir mücadele veren işçiler, geçmiş deneyimlerini de hatırlatarak, birlik olmanın ve mücadele etmenin hak elde etmek için tek yol olduğuna dikkat çektiler.

Saya işçisi öğrenerek ilerliyor

Evrensel''den Cumali Akkaş ve Mesut Baylav'ın haberine göre, Saya işçileri direnişe geçmelerinin ardından komite kurarak, kararlarını komite üzerinden aldılar. Taleplerini işçilerinin onayına sunarak karar haline getirdiklerini dile getiren Komite Sözcüsü Saya İşçisi Ömer Tahak, ilk başlarda patronların üç kuruşun hesabını yaparak zam vermeye yanaşmadığını söyledi.

İşçiler arasında birlik olduğunu ifade eden Tahak, “Arastada çalışan Suriyeli işçileri de eyleme davet ettik. Onlar da eyleme katılacaklarını söyleyerek komiteye bir kişi verdiler. Aynı ekmeği paylaştığımız Suriyelilerin eylemin dışında kalmasına izin veremezdik. Bu topyekün birlikteliğin ve kararlılığın sonucu patronlar taleplerimizi kabul etti” diye konuştu.

Saya işçilerinin açlık sınırının altında paralara çalışmak zorunda bırakıldığını söyleyen Tahak, 2012 yılında bu yana o dönem verdikleri mücadeleyle aldıkları zammın dışında zam yapılmadığını hatırlattı. Saya işçisinin mücadele ederek haklarını alabileceğini öğrendiklerini ifade eden Tahak, aldıkları zammı sözleşmeyle kalıcı hale getireceklerini belirterek “Ailelerle birlikte 3 bin kişin hakkımızı savunduk ve kazandık” dedi.

"Dayanışma örnek öldu"

Bir başka saya işçisi Hurşit Yiğit da mücadele ederek hakların aldıklarını belirtti. 2012 yılında da iş bıraktıklarını hatırlatan Yiğit, saya işçisi mücadele etmekten başka bir çaresinin olmadığını gördüğünü söyledi. Suriyeli işçilerle birlikte hareket etmelerinin önemine de dikkat çeken Yiğit, “Suriyeliler ile kardeş olduk, komşu olduk, Arasta da ise işçi kardeşliği yapıyoruz. Onların direnişte olmaması direnişi yarım bırakırdı. Burada yaşanan durumun örnek olmasını istiyoruz. Tüm Türkiye’de işyerlerinde işçiler birlikte hareket etmeli” diye konuştu.

"Mücadele etmeden kazanılmaz"

35 yıldır saya işçiliği yapan Ali Korkmaz ise 15 senedir mesleğin kötüye gittiğini ifade etti. 2012 yılında alınan zam dışında Arastada 25 yıl önce bir zam yapıldığını gördüğünü aktaran Korkmaz, “25 yıl önce usta azdı, vermek zorunda kaldılar. Sonrasında ise mücadele ettiğimizde zam aldık. 2012 yılında mücadele ederek zam almayı öğrendik. Şimdi ise aldığımız zamların sürekli ve kalıcı olması gerektiğini öğreniyoruz. İşçi olduğumuzun ve birlikte hareket edersek kazanacağımızı da öğrendik” dedi.

Suriyeli işçi: zamdan çok dayanışma mutlu etti

Suriyeli Saya İşçisi Ömer Şeref ise zam aldıkları için diğer sayacılar gibi Suriyeli sayacıların da mutlu olduğunu anlattı. Suriyeli sayacıları asıl mutlu edenin Suriyelilerin dışlanmaması ve eyleme dahil edilmeleri olduğunu ifade eden Şeref, “Suriye’den geldiğimizden beri bize bakış açısı genellikle kötü. Dışlanıyoruz ve horlanıyoruz.

Bizde sayada emek vererek ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz. Sömürülüyoruz. Suriyeli olduğumuz için biz daha fazla sömürülüyorduk. Fakat genel olarak sayalar ucuza diktiriliyordu. Sorunlarımız diğer sayacılarla ortaktı. Çözümde ortak hareket etmekti. Bunu başardı. Sayacılık yapan diğer Suriyeli arkadaşlarımda zam aldığı için mutlu fakat birlik olduğumuz ve dışlanmadığımız için daha mutlular. Eylemde kimse farklılıkları görmedi. Herkes sayacı oldu, işçi oldu, kardeş oldu ve kazandık” diye konuştu.