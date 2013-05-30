Adana'da sarin gazı mı bulundu?

El Kaide ve bunla bağlantılı El Nusra Cephesi üyesi olduğu iddia edilen 12 kişi Adana’da gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda sarin gazının yanı sıra çok sayıda bulunan bilgi, belge ve dijital verilere el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ekipleri özellikle Reyhanlı’da 52 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıların ardından kentlerde bazı şüphelileri adım adım izledi, kimlerle irtibatlı olduklarını kayıt altına aldı.

Savaş Kürklü'nün Cumhuriyet'teki haberine göre, El Kaide ile bağlantılı olduğu iddia edilen El Nusra üyelerinin olası eylem planlarına ulaşan güvenlik güçleri, Adana’da örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 12 kişinin adreslerine önceki sabah, “Şafak Operasyonu” düzenleyerek zanlıları gözaltına aldı.

Zanlıların kaldıkları adreslerdeki aramalarda çok sayıda bilgi, belge ve dijital verilere el konulurken yine zanlılara ait oldukları ileri sürülen bazı silah ve mermiler de incelenmek üzere Adana Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Aramalarda, zanlılara ait adreslerde iki kilogram da Sarin gazı ele geçirildiği belirtildi.