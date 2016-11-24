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BBC Türkçe

Adana'da saldırı sonrası operasyon: Araç sürücüsü vuruldu

Adana Valiliği önündeki otoparkta bomba yüklü bir araç patlatıldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı. Avrupa Birliği Bakanı ve AKP Adana Milletvekili Ömer Çelik, 'Hedef doğrudan Vali'ydi' dedi. Saldırıyla ilgili aranan bir araç i

24 Kasım 2016 19:03

Adana'da bu sabah düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili olarak aranan bir araç öğleden sonra Seyhan ilçesinde saptandı. Polis ekipleri, aracı ele geçirmek için operasyon başlattı.

Polisin dur ihtarını duyunca kaçarak uzaklaşırken polis tarafından vurulan araç şoförü için ambulans beklendiğini yazan Doğan Haber Ajansı'nın muhabiri haberinde, "Bomba düzeneği olduğu ileri sürülen araç için bomba imha uzmanı istendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı" ifadelerini kullandı.

Aracın bulunduğu noktaya bomba imha uzmanlarının gelmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve AKP Adana Milletvekili Ömer Çelik, ise sabah Adana Valiliği önünde düzenlenen saldırıda doğrudan Vali Mahmut Demirtaş'ın hedef alındığını söyledi.

Ömer Çelik, "Süratli şekilde bağlantıları çözüyorlar. Saldırı, doğrudan Valiliğe yapıldı, Vali beyin doğrudan hedef alındığı görülüyor" dedi.

Saldırı sırasında Adana'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da yaptığı açıklamada "Bugün 2 şehidimiz, 33 yaralımız var. Biri ağır, diğerleri ise hafif yaralı" diye konuştu.

Bu sabah TSİ 08.05 sıralarında Adana Valiliği önündeki açık otoparkta bir bombalı araç patlatılmıştı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada saldırı ile ilgili olarak "Bir kadın tarafından olayın gerçekleştirildiği tahmin ediliyor" demişti.

AA ayrıca, otoparkta görevli bir kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünü bildirdi.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

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