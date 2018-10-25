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Adana'da sağanakta devlet hastanesinin tavanından sular aktı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da sağanak yağışla birlikte Seyhan Devlet Hastanesi'nin tavanından sular aktı

25 Ekim 2018 21:44

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da sağanak yağışla birlikte Seyhan Devlet Hastanesi\'nin tavanından sular aktı.
Öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle ağaçların otomobillerin üzerine devrildiği Adana\'da, Seyhan Devlet Hastanesi\'nin tavanından sular aktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hastalar ve yakınları duruma tepki gösterirken, temizlik görevlileri ise paspasla suyu tahliye ediyor. Bazı kişilerin de sedyedeki hastalarını su akmayan bölümlere taşıdığı görülüyor.

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