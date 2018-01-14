Adana'da ruhsatsız silah bulunduran 7 kişi yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yunus ekiplerinin kent genelinde yaptığı asayiş denetimlerinde ruhsatsız, 9 pompalı tüfek ile 1\'i kurusıkı 4 tabanca ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yunus ekipleri, kent genelinde yaptıkları uygulamalarda şüphe üzerine durdukdukları araçlarda arama yaptı. Polis, aramalarda, ruhsatsız 9 pompalı tüfek, 1\'i kuru sıkı 4 tabanca ile bunlara ait 79 fişek ve 30 mermi ele geçirdi. Ele geçirilen silahlarla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.



FOTOĞRAFLI