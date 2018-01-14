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Adana'da ruhsatsız silah bulunduran 7 kişi yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da yunus ekiplerinin kent genelinde yaptığı asayiş denetimlerinde ruhsatsız, 9 pompalı tüfek ile 1'i kurusıkı 4 tabanca ele geçirildi

14 Ocak 2018 14:37

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yunus ekiplerinin kent genelinde yaptığı asayiş denetimlerinde ruhsatsız, 9 pompalı tüfek ile 1\'i kurusıkı 4 tabanca ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yunus ekipleri, kent genelinde yaptıkları uygulamalarda şüphe üzerine durdukdukları araçlarda arama yaptı. Polis, aramalarda, ruhsatsız 9 pompalı tüfek, 1\'i kuru sıkı 4 tabanca ile bunlara ait 79 fişek ve 30 mermi ele geçirdi. Ele geçirilen silahlarla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

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