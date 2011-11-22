Adana'da predatorler havalandı



T24 - Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında ABD'den istediği Predator insansız hava araçlarından 2'si Adana'daki İncirlik Üssü'nde piste çıktı.



Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 13 Kasım’da yaptığı açıklamada, 22 Kasım’dan itibaren 4 Predator insansız hava aracının İncirlik Üssü’ne konuşlandırılacağını ve terörle mücadele kapsamında kullanımının devamının sağlanacağını söyledi.



Öngörülen tarih olan bugün saat 09.45 sıralarında 2 Predator, İncirlik Üssü’nde kontrol kulesi yakınlarından iki çekici yardımıyla piste çekildi. Bir süre pistte çekiciler yardımıyla ilerleyen 2 Predator, üssün kuzeyindeki hangarlara götürüldü. Savaş uçaklarının bulunduğu hanganların yanında bir süre bekletilen Predatorlerin yanına bir tanker yanaştı. Predatorlere tankerden yakıt ikmali yapıldı. İnsansız hava araçlarının etrafında ise 15 kadar askerin hareketliliği dikkat çekti.



Pistte bakım araçları bazı bölümlerde kontroller yaptı, hasarlı yerlerde küçük çaplı bakım yapıldı. Predatorler için uçuş hazırlığı yapıldığı sırada pist yakınına da 4 itfaiye aracı konuşlandırıldı. Predatorlerin etrafında askeri personelin çalışmaları devam ediyor.













