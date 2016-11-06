Adana'da polislere el yapımı patlayıcı atıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Küçükdikili Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasına bir grup tarafından çiviyle desteklenmiş iki el yapımı patlayıcı ve ses bombası atıldı.

Polis ateş açtı

Patlayıcılar, ekiplerin bulunduğu alanın yanındaki kullanılmayan iki katlı binanın çatısına isabet etti. Olay yeri inceleme ekiplerin bölgede çalışma yaptığı sırada ise, polislerin yakınına ses bombası atıldı. Güvenlik güçlerinin havaya ateş açarak karşılık vermesi üzerine terör örgütü üyeleri ara sokaklara kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.