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Adana'da polislere el yapımı patlayıcı atıldı

Küçükdikili Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasına terör örgütü mensubu bir grup tarafından çiviyle desteklenmiş iki el yapımı patlayıcı atıldı

06 Kasım 2016 02:00

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Küçükdikili Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasına bir grup tarafından çiviyle desteklenmiş iki el yapımı patlayıcı ve ses bombası atıldı.

 

Polis ateş açtı

 

Patlayıcılar, ekiplerin bulunduğu alanın yanındaki kullanılmayan iki katlı binanın çatısına isabet etti. Olay yeri inceleme ekiplerin bölgede çalışma yaptığı sırada ise, polislerin yakınına ses bombası atıldı. Güvenlik güçlerinin havaya ateş açarak karşılık vermesi üzerine terör örgütü üyeleri ara sokaklara kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

 

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