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Adana'da silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu

Saldırının düzenlendiği minibüsün şoförü yara almadan kurtuldu

29 Eylül 2015 00:09

Adana'da polis otomobiline motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru şehit oldu.

Saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Dağlıoğlu Polis Merkezi'nde görevli ekip otomobili hastane bahçe kapısından çıkış yaptığı sırada motosiklet üzerindeki kasklı ve maskeli iki kişi tarafından ateş açıldı.

DHA'nın haberine göre, saldırıda otomobildeki iki polis memuru ağır yaralandı. Saldırganlar motosikletle kaçarken, yaralı polisler ekip otomobilinin sürücüsü tarafından tekrar özel hastaneye götürülerek yoğun bakım ünitesine alındı. Burada yapılan müdahalelere rağmen polislerden biri olay yerinde şehit olurken, diğer polis ise hastaneye kaldırıldıktan sonra şehit oldu.

Kaçan saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı araştırma başlatılırken, Adana Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'te hastaneye gelerek polislerle ilgili bilgi aldı. Bölgede olayın ardından silah sesleri duyuldu.

 

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