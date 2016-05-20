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Adana'da polise saldırı; 1 polis şehit oldu

Saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başladı

20 Mayıs 2016 13:37

Adana'da Gülbahçe Mahallesi'nde evrak dağıtımı yapan sivil polis memuru silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan polis, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Polis, bölgede motosikletle kaçan 2 saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Gülbahçesi İlköğretim Okulu önünde evrak dağıtımı yapan sivil polis memuru Yılmaz Bozkurt'a motosikletteki 2 kişi tabancayla ateş açtı. Polis memuru ağır yaralanırken saldırganlar kaçtı. 

Polis memuru Bozkurt ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yoğun bakıma alındı ancak kurtarılamadı. Memurun şehit olduğuna ilişkin açıklamayı Adana Valisi Mustafa Büyük yaptı.

Polis bölgede motosikletle kaçan 2 saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. 

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