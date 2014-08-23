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Adana'da polise molotoflu saldırı

Adana'da gösteri yapan PKK yandaşları, molotof kokteyli attıkları polis aracını yaktı

23 Ağustos 2014 03:24

Adana'da trafik uygulaması yapan polislere havai fişek attıktan sonra, polislerin araçtan inmesini fırsat bilen bir grup, molotof kokteyliyle bir aracı kullanılamaz hale getirdi.

DHA'nın haberine göre, Merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'nin farklı bölgelerinde izinsiz gösteri yapan PKK yandaşları, polislere taş, molotof kokteyl ve havai fişek attı.

TOMA ve zırhlı araçlarla müdahalede bulunan polis ekipleri, gaz bombalarıyla kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Müdahaleden kaçan bir grup, Güney Kuşak Bulvarı ve Saydam Caddesi'nin kesiştiği noktada trafik uygulamasında bulunan polis otomobiline saldırdı.

Araca havai fişek atan grup, trafik polislerinin araçtan uzaklaşmasını fırsat bilip molotof kokteyl ile aracı ateşe verdi. Kalabalığa müdahalede bulunan bir TOMA, olay yerine gelip, yanan otomobile köpüklü su sıkarak söndürdü.

Eylem yapan gruba atılan gaz bombalarından mahalle sakinleri de etkilendi. Akşam işinden dönen vatandaşlar yoğun biber gazına maruz kaldı. Evinin içinde biber gazından etkilenen bir kadın ise yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Ara sokaklara kaçan göstericilere zırhlı araçlarla müdahale eden polis ekipleri, dışarıda olayları izleyen mahalle sakinlerine ise eve girmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Polisin müdahalesiyle eylem yapan PKK yandaşları ara sokaklara kaçıp dağıldı.

 

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