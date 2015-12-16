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Adana'da polis merkezine saldırı

Hürriyet Polis Merkezi'ne molotof kokteyli, ses bombası ve ateşli silahla saldırı gerçekleştirildi

16 Aralık 2015 00:59

Adana'da merkez Seyhan İlçesi'ndeki Hürriyet Polis Merkezi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli, ses bombası ve ateşli silahla saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, polislerin hemen karşılık vermesi üzerine saldırganlar karanlıktan faydalanarak kaçtı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, saat 21.30 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan Hürriyet Polis Merkezi'nde meydana geldi. Polis merkezinin arka tarafında çevre güvenliği alan polislerin bulunduğu noktaya, kimliği belirsiz kişicilerce ses bombası ve molotof kokteyli atılıp, silahla ateş edildi.

Polislerin karşlık vermesi üzerine, karanlıktan faydalanan saldırganlar, ara sokaklara kaçarak uzaklaştı. Kısa sürede olay yerine TEM, çevik kuvvet ve asayiş şube müdürlüklerinden çok sayıda polis sevk edildi. Karakolun çevresi güvenlik çemberine alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırının ardından nokta görevi ve çevre güvenliği yapan polislerin çelik yelek giymeleri konusunda uyarıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

 

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