Adana'da polis merkezi yanında patlama

Adana'da merkez Seyhan ilçesinde bulunan Hürriyet Polis Karakolu’nun yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi. Şehrin birçok kesiminde duyulan patlamanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk gelen bilgilere göre ölü ya da yaralı olmadığı kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Hürriyet Polis Karakolu'nun yakınında saat 19.10 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Polis merkezinin çok yakınında meydana gelen ve kentin birçok bölgesinden duyulan şiddetli patlama, korku ve endişe yarattı. Patlamanın heman ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ses bombası olduğu ortaya çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Hürriyet Polis Merkezi'nin karşısında meydana gelen patlamanın ses bombasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Maskeli bir kişinin sokağa girdikten kısa süre sonra patlamanın olduğu saptandı. Polis merkezinin karşısında bulunan sokak üzerindeki elektrik direğinin altına bırakılan ses bombasının patlaması sonucu yaralananın olmadığı, çevrede bulunan bazı evlerin camları kırıldıği belirtildi.

Emniyet'ten açıklama

Patlamının hemen ardından Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları takip etti. Özel Harekat ekibinin çevrede güvenlik sağladığı bölgede olay yeri incele ekibi de geniş çaplı inceleme başlattı. Emniyet Müdürü Yıldız, endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, "Şu an için herşey kontrol altında. Patlama ses pombasından meydana geldi. Konuyla ilgili araştırmalarımız devam ediyor" dedi.

Polis, bombayı bıraktıktan sonra kaçtığı belirtilen maskeli şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.