Adana'da polis merkezi yakınlarında patlama

T24 - Adana'da polis merkezinin yakınında patlama meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde bir grup, terör örgütü PKK lehine slogan atıp lastik yakarak izinsiz gösteri yaptı.



Çevik kuvvet ve terörle mücadele şube müdürlükleri ekiplerinin müdahalesi sonucu göstericiler dağıldı, panzerler yanan lastikleri söndürdü. Göstericilerin dağılmasının ardından panzer ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile ekipler Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi'nin önünde beklemeye başladı. Bu sırada polis merkezinin yaklaşık 40 metre ilerisindeki bir sokakta patlama meydana geldi. Polis ekipleri, sesin geldiği bölgeye koşarak, bölgeyi ikinci patlama ihtimaline karşı güvenlik çemberine aldı. Polis merkezinde bekletilen Bomba İmha Şube Müdürlüğü uzman ekibi sokakta inceleme yaptı. Patlamanın bir evin önüne konulan maytap ve hava fişek barutları ile çivi kullanılarak yapılan el yapımı bombadan kaynaklandığı belirlendi. Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, dağılan çivileri ve patlayıcının parçalarını incelemek üzere topladı. Patlamada ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.





